Подмосковье 15 апреля 2024, 19:47 Сотрудники подмосковного ГУСП поучаствовали в благотворительной акции Сотрудники ГУСТ МО / ГУСТ МО

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Коллектив ГУСТ Московской области поучаствовал в акции «День благотворительного труда», которая прошла 12 апреля. Сотрудники пожертвовали 99% заработной платы за один рабочий день фонду «Рождественская звезда» в Щелково.

По словам руководителя ГУСТ Московской области в ранге министра Светланы Аиповой, фонд помогает семьям с тяжелобольными детьми оплатить реабилитацию или купить предметы первой необходимости.

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«Один процент заработной платы направили в благотворительный фонд на укрепление Иосифо-Волоцкого ставропигиального мужского монастыря в селе Теряево в Волоколамском округе, — рассказала Аипова.

В ведомстве отметили, что также инспекторы помогают подопечным пансионата «Ногинский» — поздравляют постояльцев с праздниками и помогают с уборкой территорий.

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