Подмосковье 07 сентября 2023, 19:34 Сотрудники подмосковного Фонда капремонта сдали 35 литров крови младший сотрудник

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Специалисты Фонда капитального ремонта Московской области стали донорами. Они сдали 35 литров крови, сообщили в Министерстве ЖКХ региона.

В благотворительной акции поучаствовали 67 человек. Они пожертвовали свою кровь в пользу «Национального медицинского исследовательского центра высоких медицинских технологий — Центрального военного клинического госпиталя имени А. А. Вишневского».

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В министерстве подчеркнули, что один донор за одну процедуру может спасти двух-трех человек.

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