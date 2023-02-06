Подмосковье 06 февраля 2023, 17:32 Сотрудники по эксплуатации лифтов Подмосковья повысят квалификацию к марту 2023 года

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В Московской области специалисты по эксплуатации лифтов пройдут дополнительное обучение. Повышение квалификации необходимо из-за вступления в силу федерального законодательства. Оно начнет действовать уже в марте этого года.

Курсы пройдут в учебно-курсовом комбинате жилищно-коммунального хозяйства. К процессу привлекут специалистов Национального лифтового союза.

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Программа обучения подразумевает несколько направлений. Так, специалисты управляющей организации по эксплуатации лифтов переквалифицируются в специалистов по эксплуатации лифтового оборудования. Они получат пятый уровень квалификации.

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Специалисты лифтовой организации по организации техобслуживания и ремонта лифтов станут специалистами по эксплуатации лифтового оборудования и также получат пятый уровень. Лифтеров по новым стандартам начнут называть операторами по обслуживанию лифтов. Они пройдут сразу третий и четвертый уровни. Также обучение подготовили для диспетчеров аварийно-диспетчерской службы и операторов по обслуживанию платформ подъемных для инвалидов.

Курсы запланировали в Балашихе на Советской, 42, а также в Москве на 15-й Парковой, 10 и 3-ем Хорошевском проезде, 3А. Они продлятся 16 академических часов.

По итогу работники получат удостоверения о повышении квалификации. Узнать подробности об обучении можно по телефонам: 8 (495) 529-74-77, +7 (916) 979-65-61.

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