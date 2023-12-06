Подмосковье 06 декабря 2023, 14:46 Сотрудники перинатального центра Балашихи провели мастер-класс на выставке «Россия» Сергей Хакимов

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Специалисты из перинатального центра Балашихи провели мастер-класс на международной выставке «Россия» на ВДНХ. Они рассказали и показали, как ухаживать за новорожденными.

Сотрудники Московского областного перинатального центра Балашихи также рассказали гостям выставки о том, как должен проходить послеродовой период у женщины.

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Перинатальный центр один из немногих использует кинезиотейпирование для восстановления рожениц и поддержки беременных. Инструктор-методист лечебной физкультуры Екатерина Климова показала, как надо пользоваться тейпами.

Сергей Хакимов Сергей Хакимов Сергей Хакимов Сергей Хакимов

Кроме того, логопед Наталья Сафронова провела занятие для детей по развитию речи. А психолог Елена Масленникова рассказала об арт-терапии.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что на выставке-форуме «Россия» представили весь колорит Московской области.

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