06 декабря 2023, 14:46
Сотрудники перинатального центра Балашихи провели мастер-класс на выставке «Россия»
Специалисты из перинатального центра Балашихи провели мастер-класс на международной выставке «Россия» на ВДНХ. Они рассказали и показали, как ухаживать за новорожденными.
Сотрудники Московского областного перинатального центра Балашихи также рассказали гостям выставки о том, как должен проходить послеродовой период у женщины.
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Перинатальный центр один из немногих использует кинезиотейпирование для восстановления рожениц и поддержки беременных. Инструктор-методист лечебной физкультуры Екатерина Климова показала, как надо пользоваться тейпами.
Кроме того, логопед Наталья Сафронова провела занятие для детей по развитию речи. А психолог Елена Масленникова рассказала об арт-терапии.
Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что на выставке-форуме «Россия» представили весь колорит Московской области.
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Балашиха
Выставка-форум «Россия»
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