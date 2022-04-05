Сотрудники Павлово-Посадского ГИБДД помогли спасти ребенка

Сергей Новиков вместе с трехлетним сыном Матвеем пришли сегодня в отдел ГИБДД, чтобы еще раз поблагодарить инспекторов ДПС, которые пришли им на помощь в критический момент.

В день происшествия Матвей находился с мамой дома в Электростали. Мальчик внезапно почувствовал себя плохо и через некоторое время потерял сознание. Женщина в панике позвонила мужу, который был на работе.

«Я незамедлительно поехал в Электрогорск из Павловского Посада. По пути жена позвонила, сказала Матвею очень полохо. Я приехал, жена выбежала на улицу с ребенком на руках, сели в машину. И при выезде со двора, увидели машину Гибдд», — рассказывает Сергей.

Александр Смирнов, инспектор ДПС, капитан полиции, вспоминает, как во время патрулирования в городе Электрогорске, к ним из машины обратилась женщина.

«Она сообщила, что ее малолетнему сыну 2018 года рождения плохо. Он находится без сознания. Женщина попросила сопроводить их автомобиль в медицинское учреждение», — рассказывает Александр.

Инспекторы ДПС быстро приняли решение пересадить маму с мальчиком в свой автомобиль. На машине со спецсигналами, Матвея довезли до больницы буквально за 10 минут.

Позднее выяснилось, что мальчик подхватил вирус, на который так остро среагировал. Сейчас Матвей полностью здоров. На выписку в больницу к нему приехали полицейские с воздушными шариками и подарками. Матвею повезло посидеть в патрульной машине и поиграть с пультом управления спецсигналами, которые так помогли ему в критический момент.