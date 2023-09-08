Подмосковье 08 сентября 2023, 15:34 Сотрудники онкодиспансера в Балашихе проголосовали дистанционно на выборах в Подмосковье Ирина Мальцева

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Специалисты Московского областного онкологического диспансера в Балашихе проголосовали на выборах в Подмосковье дистанционно. Они рассказали о процедуре.

«Я всегда участвовала в выборах, это моя гражданская позиция. В этот раз решила проголосовать дистанционно. Заранее подала заявление через портал госуслуг. И сегодня, не отходя от рабочего места, проголосовала, потратив всего одну минуту», — сообщила Вероника Грачева.

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Также 10 сентября в онкодиспансере будет работать избирательная комиссия.

«Я тоже сегодня проголосовала дистанционно. Важно отметить, что такая форма участия очень удобна, потому что я смогла проголосовать на своем рабочем месте, выразить свое мнение, выбрать того, кому я доверяю и уважаю», — заявила начальник отдела кадров онкодиспансера Наталья Синицына.

По данным ЦИК России, на выборах Московской области 243 503 человека (54,69%) сделали свой выбор с помощью онлайн-голосования.

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