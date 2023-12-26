Подмосковье 26 декабря 2023, 18:06 Сотрудники онкодиспансера в Балашихе победили на конкурсе «Подмосковный врач» Ирина Мальцева

Читать 360tv в

Онколог консультативно-диагностического центра Людмила Лазовская и врач-онколог отделения опухолей молочной железы и кожи № 6 Московского областного онкологического диспансера в Балашихе Александр Белко стали победителями конкурса «Подмосковный врач». Медики также получили губернаторскую премию.

Конкурс проводился в три этапа: компьютерное тестирование, практические задания на симуляционном оборудовании и собеседование. Победителей определяла экспертная комиссия, в которую вошли главные внештатные специалисты, представители научного сообщества и практикующие медики больниц региона.

Реклама

Лучшими в Московской области стали 100 врачей, 30 фельдшеров и 20 медсестер и медбратьев. По условиям конкурса, опыт работу участников должен быть не меньше десяти лет. Например, Александр Белко 12 лет трудится в Московском областном онкодиспансере.

«Эта первая для меня награда подобного уровня, поэтому вдвойне приятно и волнительно, когда твоя работа оценивается коллегами, профессиональным сообществом. Это дает двойную уверенность и нам, и нашим пациентам», — прокомментировал Белко.

Людмила Лазовская трудится в онкодиспансере уже 26 лет. Ежедневно врач принимает более 20 пациентов, которым помогает в выявлении и лечении новообразований.

«Супруг тоже работает вместе со мной в МООД. У нас трое детей. Старшая дочь стала медиком. Так сложилось, что все наши друзья тоже врачи, и общая встреча на любом празднике через десять минут становится консилиумом. Но я очень люблю свою профессию», — подчеркнула Лазовская.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».