18 мая 2023, 11:33
Сотрудники ОМОН обследовали макет страйкбольной гранаты в Орехово-Зуеве
Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН «Пересвет» обследовали подозрительный предмет в Орехово-Зуеве. Им оказался макет страйкбольной гранаты.
Как рассказали в ведомстве, сотрудников Росгвардии направили на место для
Идентификации предмета. Они установили, что находка не представляет опасности и передали ее сотрудникам полиции.
Жителям напомнили, что при обнаружении подозрительных предметов и материалов, не следует их перемещать. Нужно сразу обратить к сотрудникам правоохранительных органов.
Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.
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Росгвардия
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