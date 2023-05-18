Подмосковье 18 мая 2023, 11:33 Сотрудники ОМОН обследовали макет страйкбольной гранаты в Орехово-Зуеве Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области

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Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН «Пересвет» обследовали подозрительный предмет в Орехово-Зуеве. Им оказался макет страйкбольной гранаты.

Как рассказали в ведомстве, сотрудников Росгвардии направили на место для

Идентификации предмета. Они установили, что находка не представляет опасности и передали ее сотрудникам полиции.

Жителям напомнили, что при обнаружении подозрительных предметов и материалов, не следует их перемещать. Нужно сразу обратить к сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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