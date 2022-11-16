Подмосковье 16 ноября 2022, 16:36 Сотрудники офиса «Наш дом» прошли тест на профессионализм в Солнечногорске

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Сотрудники единого жилищно-коммунального бренда «Наш дом» прошли тестирование на профессионализм в Солнечногорске. Офис открыли 15 ноября на Лесной улице.

Госжилинспекция оценила работу сотрудников по консультированию и приему жителей, рассказала глава ведомства Ольга Федина.

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Офисы «Наш дом» оказывают услуги по ЖКХ быстро и без лишних хлопот. Жители могут обратиться за помощью по любым вопросам в одном месте. Для них создали безбарьерную среду, электронную очередь, санузлы, парковку, экопункт и детский уголок.

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Ольга Федина отметила, что одна из главных позиций «Нашего дома» — это высокие коммуникативные навыки сотрудников.

«Кроме того, сервисная УК, работающая под эгидой объединенного бренда, обязана быть в постоянном контакте с жителями и эффективно использовать для этого весь спектр современных технологий: присутствовать в чатах, оперативно реагировать на сообщения и комментарии, то есть знать о проблемах людей, которым предлагает свои услуги», — добавила она.

Ранее губернатора Андрей Воробьев поручил решить проблему плохой освещенности дорог в Подмосковье. Жалоб на проблемы от жителей стало больше из-за сокращения светового дня.

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