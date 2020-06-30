Сотрудники ОЭЗ «Дубна» проголосовали по поправкам в Конституцию на рабочем месте

Все 28 избирательных участков разметили в конференц-зале Конгресс-центра. Это было сделано для четырех тысяч сотрудников, которые работают на 130 предприятиях.

«Мы приехали в конгресс-центр специально для того, чтобы люди смогли проголосовать. Сюда приходят люди, которые желают проголосовать, не покидая рабочих мест», — сказала председатель избирательного участка № 490 Алла Баранова.

Источник фото: телеканал «360»

Все нормы безопасности были соблюдены, на входе измеряли температуру, а в зал пускали определенное количество человек. Сотрудники были рады такой возможности.

«Я планировал пойти завтра, в выходной день. Проголосовать на избирательном участке, который находится рядом с домом. Но раз появилась возможность сделать это здесь, в рабочее время, я этим воспользовался. Конечно, это здорово», — отметил житель г. о. Дубна Сергей Радченко.

Источник фото: телеканал «360»

Избирательная комиссия работала 2,5 часа. Не смогли проголосовать разве что жители соседних городов, которые не смогли открепиться от своего пункта.

Всего в России по поправкам к Конституции уже проголосовали 49,6 миллиона россиян. Это составляет 45,7% от числа всех зарегистрированных в стране избирателей.