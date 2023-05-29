Подмосковье 29 мая 2023, 13:06 Сотрудники НИКИ детства выступили на международном форуме в Уфе Пресс-служба Минздрава МО

Читать 360tv в

Международная конференция по вопросам детской медицины прошла в Уфе 26 и 27 мая. На ней побывали сотрудники НИКИ детства, которые выступили одними из организаторов встречи.

На конференции обсудили вопросы педиатрии, детской хирургии и повышения качества медицинской помощи несовершеннолетним. По словам главы НИКИ детства Нисо Одинаевой, на форуме собрались молодые врачи, сотрудники медицинских организаций и общественные деятели. Всего на встрече представили 60 докладов, прошли мастер-классы, круглые столы, дебаты и другие мероприятия.

Реклама

«Мы были рады видеть в рамках нашего мероприятия большое количество молодых врачей, это ценно, так как мы можем делиться нашим опытом, который поможет добиваться еще больших успехов наших коллег. Конференция собрала на своей площадке: академиков РАН, заслуженных врачей РФ, профессоров, врачей-практиков, общественных деятелей, экспертов международного уровня», — сказала она.

Участники поговорили о сохранении репродуктивного здоровья детей, наследственных заболеваниях, инфекционных болезнях и многом другом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о привлечении врачей на работу в регион. Для них действуют меры поддержки и льготы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».