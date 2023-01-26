26 января 2023, 16:55
Сотрудники НИКИ детства примут участие во всероссийской конференции
Медицинские специалисты научно-исследовательского клинического института детства примут участие в первой Всероссийской конференции «Современные технологии в педиатрии: от истоков к перспективам». Мероприятие пройдет в рамках конгресса «5П Детская медицина» в Саратове с 27 по 28 января.
В форуме примут участие врачи из Московской области — директор НИКИ детства Нисо Одинаева, аллерголог-иммунолог Минздрава Подмосковья Андрей Продеус, главный внештатный детский специалист — пульмонолог Александр Малахов и другие.
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В рамках конференции участники обсудят вопросы сохранения репродуктивного здоровья детей и подростков, совершенствования неотложной хирургической помощи подрастающему поколению, лечения острых и хронических инфекций и другие актуальные проблемы.
Главная цель мероприятия — формирование эффективных решений и повышение качества медпомощи детскому населению.
В прошлом году к участию в конгрессе подключились свыше четырех тысяч врачей из 62 регионов России и семи других стран. Врачей поприветствовал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что на форуме собрались специалисты, которые лечат и спасают жизни самых юных пациентов.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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