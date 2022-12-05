Подмосковье 05 декабря 2022, 14:43 Сотрудники МЖД собрали для переселенцев из Донбасса более 42 тонн гуманитарной помощи

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Сотрудники Московской железной дороги только с начала марта передали в пункты приема порядка 42,5 тонны гуманитарной помощи. Вся она будет направлена в адрес беженцев из ДНР и ЛНР. Особенно нужны были продукты, товары первой необходимости, средства гигиены. Была также большая потребность в одежде и обуви, в игрушках для детей, канцелярии для школьников.

Помимо этого, работники МЖД помогли детям-сиротам, которые были эвакуированы на территорию Тульской области. Таких детей на сегодняшний день 116, и для них собрали больше миллиона рублей.

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Не остались в стороне и решили помочь беженцам почти 16 тысяч сотрудников МЖД. На базе этой организации действуют восемь площадок, на которых регулярно производится сбор вещей. Потом их централизованно отправляют в пункты «Мы вместе». Они находятся в российской столице, в Тульской области, в Курсе, Брянске и Орле.

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Каждый год 5 декабря по всей России празднуют день волонтера. В РЖД текущий год в целом решили посвятить добровольческой деятельности. Сотрудники российской железной активно помогают тем, кто в этой помощи нуждается, они оказывают поддержку людям пожилого возраста, детям и подросткам, которым довелось оказаться в непростой ситуации. Также такие сотрудники принимают активное участие в донорстве, акциях патриотизма и экологии.