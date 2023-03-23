Подмосковье 23 марта 2023, 10:36 Сотрудники музея-заповедника в Подольске приютили двух кошек

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Сотрудники музея-заповедника «Подолье» приютили двух кошек, которые теперь развлекают посетителей и помогают бороться с грызунами. Они прикреплены к ветеринарной клинике, регулярно посещают врачей и имеют паспорта со всеми прививками.

Кошка Матильда уже 14 лет несет службу в качестве специалиста по охране от грызунов в музее-заповеднике «Подолье». Мотю в музей подбросили дачники, когда летний сезон закончился. Она показала себя отличной охотницей на мышей и стала работать в экспозициях.

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«Она вообще деликатная кошка и к посетителям, и к сотрудникам музея, хотя у нас многочисленный коллектив и люди периодически меняются, но все к ней относятся с уважением», — рассказала главный хранитель музея-заповедника «Подолье» Ирина Смирнова.

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Еще одна кошка в музее — Степанида или, как ее ласково называют сотрудники музея, Стеша.

«Кошка очень своенравная, любит подраться, похулиганить. Она принесла лет 10 назад своих котят директору на стол. Директором была Ирина Алексеевна Романкевич, и она этих котят определила, нашла им хозяев, а Стеша осталась здесь. Она встречает у нас всех посетителей, сопровождает их, все ее фотографируют, перед всеми она воображает», — рассказала сотрудник музея-заповедника «Подолье» Ирина Переверзева.

Стеша и Мотя поделили территорию на две части: первая отвечает за охрану дома Морозовых, а вторая — следит за усадебной частью и «Музеем исторических традиций поколений». Свою работу питомцы выполняют ночью, а днем восстанавливают силы и сопровождают экскурсионные группы.

«Присутствие кошек в музее таком как у нас — с большими деревянными постройками, оно оправданно тем, что все-таки грызуны приходят к нам весной. И кошки занимаются своим естественным делом — отлавливанием мышей. С чем они успешно справляются», — рассказала исполняющая обязанности директора историко-мемориального музея-заповедника «Подолье» Светлана Брикман.

Это не первые трудоустроенные кошки в Подольске. Так, на благо исторических ценностей в поселке радиоцентра Романцево работает кошка Сати.

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