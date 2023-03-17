Подмосковье 17 марта 2023, 19:29 Сотрудники музея из Рузы приняли участие в международной туристической выставке МITT

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Делегация от Рузского округа посетила крупнейшую в России и ближнем зарубежье международную выставку туризма и индустрии гостеприимства MITT. Она открылась в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве.

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«Мы ездим на MITT ежегодно — как в качестве посетителей, так и в качестве участников, представляя туристический потенциал Рузского городского округа. Такие мероприятия помогают представителям туристического бизнеса и муниципальных учреждений, работающих в этой сфере, найти партнеров, пообщаться с коллегами, обменяться опытом и познакомиться с современными тенденциями на рынке туристических услуг», — сказал директор Рузского краеведческого музея Евгений Есютин.

Выставка продлится до 18 марта. Ожидается, что за три дня работы выставки ее посетят более девяти тысяч человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что после капремонта культурно-досуговый центр городского округа Восход стал настоящей точкой притяжения для детей и их родителей.

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