Подмосковье 10 февраля 2023, 11:38 Сотрудники Мособлпожспаса вызволили годовалого ребенка из запертой квартиры в Сергиевом Посаде

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Работники поисково-спасательного поста 233 пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли из запертой квартиры годовалого ребенка. Инцидент произошел в поселке Реммаш в Сергиевом Посаде.

В единую службу экстренной помощи «Система-112» позвонила взволнованная мать девочки. Женщина сообщила, что вышла на минуту из квартиры, и дверь неожиданно захлопнулась. Дома остался спящий ребенок.

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«Работники противопожарно-спасательной службы оперативно прибыли на место вызова. Квартира находилась на последнем этаже, и входная дверь упиралась в приваренную лестницу, ведущую на чердак. Она осложняла работу спасателей», — отметил заместитель руководителя части Сергей Шумов.

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Специалисты сняли накладку, сбили замок и открыли входную дверь. Девочка, находившаяся в квартире, не пострадала и в медицинской помощи не нуждалась.

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