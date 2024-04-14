Подмосковье 14 апреля 2024, 22:28 Сотрудники «Мособлпожспаса» вывели потерявшуюся семью из леса в Ступине ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Сотрудники поисково-спасательного поста 334-й пожарно-спасательной части территориального управления № 13 Главного контрольного управления «Мособлпожспас» обнаружили и помогли выбраться из леса семье из трех человек. Они заблудились в лесном массиве городского округа Ступино.

Старший смены Андрей Скворцов сообщил, что 58-летний мужчина обратился в единую службу экстренной помощи Система-112, когда вместе с женой и дочерью ехал на автомобиле из Серпухова в Ступино. Отец семейства решил использовать короткий путь через лес, чтобы достичь пункта назначения, но автомобиль застрял в грязи на лесной дороге. Семья не смогла самостоятельно выбраться и позвонила спасателям.

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«Прибыв в район поиска, работники противопожарно-спасательной службы связались с потеряшками по телефону. Определив примерное местонахождение по геолокации, специалисты стали прочесывать лес, работая на отклик. Через полтора часа спасатели нашли заблудившуюся семью в районе села Матвейково и вывели ее из чащи», — добавил Андрей Скворцов.

Андрей Скворцов отметил, что медицинская помощь никому не потребовалась.

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