Подмосковье 22 ноября 2023, 23:17 Сотрудники «Мособлпожспаса» вытащили мужчину из горящего торгового центра ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники 238-й, 240-й, 256-й и 337-й пожарно-спасательных частей ГКУ МО «Мособлпожспас» приняли участие в тушении пожара, который произошел 21 ноября в поселке имени Воровского в Богородском городском округе. Они спасли мужчину, который потерял сознание.

Начальник территориального управления № 6 Александр Квашнев рассказал, что в парикмахерской, расположенной на втором этаже торгового центра, начался пожар. Огонь быстро перекинулся на пластиковые панели и едкий дым заполнил помещение. Один человек оказался отрезан от путей эвакуации.

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Прибыв на место возгорания, специалисты сформировали два звена газодымозащитной службы, провели разведку источника пожара и поиск пострадавшего. В одном из коридоров им удалось обнаружить 62-летнего мужчину, который надышался дымом и потерял сознание.

«Огнеборцы надели на пострадавшего спасательное устройство, подключенное к дыхательному аппарату, затем вынесли его из горящего здания и передали врачам центра медицины катастроф, которые доставили пациента в Ногинскую центральную районную больницу», — рассказал Александр Квашнев.

ГКУ МО "Мособлпожспас" ГКУ МО "Мособлпожспас" ГКУ МО "Мособлпожспас" ГКУ МО "Мособлпожспас"

Он добавил, что во время пожара спасатели эвакуировали из торгового центра 25 человек и вывели на свежий воздух. Никому из них не потребовалась медицинская помощь.

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