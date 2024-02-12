Подмосковье 12 февраля 2024, 16:56 Сотрудники «Мособлпожспаса» выиграли серебро на чемпионате России по мотогонкам на льду ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Специалисты «Мособлпожспаса» завоевали серебряную медаль на чемпионате России по мотогонкам на льду. Соревнования проходили 10 и 11 февраля.

Спасатели Сергей Макаров и Алексей Колганов из 229-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» принимали участие в командном чемпионате России по мотогонкам на льду «Высшая лига 2024 года» в Саранске.

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Серебряный призер чемпионата, спасатель ПСЧ Сергей Макаров рассказал о трудностях, с которыми они столкнулись на пути к призовому месту. По его словам, в мероприятии участвовали семь команд из разных регионов России. Состязания проходили в четыре этапа, на проведение каждого из которых отвели отдельный день. Первые два этапа состоялись в январе, а третий и четвертый — в феврале.

«На третьем этапе мы заняли пятое место, а 11-го числа удалось подтянуться до третьего места. В итоге у нас оказалось равное количество очков с командой Красногорска. И был назначен дополнительный перезаезд за второе и третье места. В перезаезде от нашей команды участвовал я. Мне удалось привезти победные очки. В итоге мы заняли второе место», — рассказал Сергей Макаров.

Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» не только принимают участие в соревнованиях Высшей лиги по мотогонкам на льду, но и занимаются развитием этого вида спорта в Луховицах.

«Наша задача — привить любовь к спидвею у подрастающего поколения, чтобы этот вид спорта продолжал жить и развиваться и у нас появилась достойная смена», — добавил Сергей Макаров.

Он подчеркнул, что команда СТС им. Цыброва насчитывает более десяти спортсменов, включая юных мотогонщиков, которым еще нет 15 лет. Несмотря на сложности с техникой и запасными частями, взрослые участники команды делают все возможное, чтобы дети продолжали заниматься спортом и достигали высоких результатов.

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