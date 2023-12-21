Подмосковье 21 декабря 2023, 00:57 Сотрудники «Мособлпожспаса» встретились в Кремле с Путиным Победившие в чемпионате на профмастерство спасатели встретились с Путиным

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Работники 317-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» встретились в Кремле с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил начальник территориального управления № 1 Михаил Кузнецов.

По его словам, в мероприятии приняли участие работники подразделения, победившие в I Всероссийском чемпионате по профессиональному мастерству «Профессионалы».

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Конкурс организовали по инициативе главы государства. Его финал прошел в Санкт-Петербурге в конце ноября. Победителями стали 385 человек — студенты колледжей и старшеклассники, которые соревновались более чем в 30 компетенциях.

«Конкурс, направленный на поддержку талантливых молодых специалистов, длился с марта 2023 года. Студенты и школьники от 14 лет демонстрировали прикладные навыки по таким направлениям как промышленность, машиностроение, безопасность, цифровые технологии, транспорт и сервис», — отметил Кузнецов.

Пожарные Григорий Хабалов и Ахмед Магомедов, ставшие призерами чемпионата, рассказали президенту, почему выбрали такую профессию и поделились планами на будущее.