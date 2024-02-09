Подмосковье 09 февраля 2024, 14:39 Сотрудники «Мособлпожспаса» в Люберцах прошли аттестацию по поисковым и газоспасательным работам ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Подмосковные спасатели прошли аттестацию в учебном центре «Мособлпожспас». Специалисты подтвердили свое право на ведения поисково-спасательных и газоспасательных работ.

Как рассказали в службе, аттестация прошла в поселке Малаховка под Люберцами. Заместитель председателя комиссии, замначальника «Мособлпожспас» Сергей Щитинин отметил, что это серьезное испытание, которое важно пройти достойно.

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«Квалификационный экзамен — это серьезная проверка профессионального уровня спасателей. Учебные места здесь охватывают все направления, по которым работают наши специалисты. И на каждом нужно действовать безукоризненно, чтобы не растеряться в будущем в боевой обстановке», — сказал он.

По словам секретаря аттестационной комиссии, начальника управления профессиональной подготовки и аттестации ведомства Александра Кангина, экзамен на проведение поисково-спасательных работ сдали 49 человек, а на газоспасательные работы — 25.

«Кандидаты отвечали на вопросы по теории и выполняли практическое задание, состоящее из комплекса упражнений по специальности. Большинство работников противопожарно-спасательной службы успешно справились с задачами, подтвердив право на проведение спасательных работ», — поделился он.

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