Сотрудники Мособлпожспаса спасли на реке Шерна двух рыбаков

Сотрудники Мособлпожспаса спасли двух рыбаков в деревне Караваево. Рыбалка могла закончиться трагедией. Дело в том, что рядом расположена плотина, и бороться с течением в этом месте практически бессмысленно.

Предупреждающие знаки практически на каждом столбе никто из отдыхающих, видимо, не заметил. В какой-то момент управление лодкой было потеряно. Потоки воды понесли ее прямиком к гребню.

«Я так понимаю, что лодка у них все-таки перевернулась. Они выпали и как-то попытались успешно зацепиться», — рассказал спасатель 259-й пожарно-спасательной части территориального управления № 6 ГКУ МО «Мособлпожспас» Алексей Артамонов.

Крики услышал случайный прохожий, который проходил мимо этого места. Он направил сообщение в службу экстренной помощи 112. На место оперативно прибыли скорая, полиция и сотрудники Мособлпожспаса. Один из мужчин, как оказалось позднее, получил ушиб плеча и перелом ребра, каждое движение давалось ему с огромным трудом. Спасатели решили поднимать его с помощью альпинистского снаряжения.

«Я спустился вот сюда, вниз, с обвязкой с веревкой. И с сотрудником полиции помогли одеть на пострадавшего, который был с травмами. В таких случаях первого вытаскиваем того, кто получил травмы», — поделился спасатель, старший смены 259-й пожарно-спасательной части территориального управления № 6 ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Хуторянский.

Спасатели уложили на щит и под контролем медиков сняли снаряжение для подъема. Второму рыбаку повезло больше — он практически не пострадал. Поэтому, как только его вызволили из ловушки, он отказался от госпитализации. А вот его товарищу все же пришлось поехать в травмпункт Центральной районной больницы.

Спасатели говорят, что мужчины еще «легко отделались». Если бы их вместе с лодкой течение унесло дальше, исход всей этой ситуации мог бы быть совершенно другой.

МЧС напоминает: выходить на сплав или рыбалку нужно подготовленными и только в местах, для этого разрешенных.