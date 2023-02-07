Подмосковье 07 февраля 2023, 13:12 Сотрудники «Мособлпожспаса» сдали кровь для пациентов в Волоколамске

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Сотрудники 205 пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» сдали кровь для пациентов волоколамской больницы. Подобные мероприятия проводятся регулярно в разных округах Московской области.

Донорская акция прошла в центральной районной больнице Волоколамского округа. Пожарные Подмосковья регулярно сдают кровь для ЦРБ, обслуживающей шесть районов области — Можайский, Волоколамский, Истринский, Шаховской, Рузский и Лотошинский.

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«Прежде всего наши ребята хотят помочь людям. Это профессиональная черта пожарных и спасателей. Ежедневно сталкиваясь с бедами людей, работники пожарно-спасательной службы понимают, как важно оказать своевременную помощь нуждающимся», — отметил руководитель пожарной части Александр Павлов.

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