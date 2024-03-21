Подмосковье 21 марта 2024, 21:11 Сотрудники «Мособлпожспаса» провели учения по тушению пожара в красноармейской спортшколе ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники трех пожарных частей «Мособлпожспаса» с совместно с Пушкинским пожарно-спасательным гарнизоном провели учения по тушению условного пожара в спортивной школе Красноармейска. По сценарию в одном из классов здания вспыхнул огонь, и дым стал распространяться по всем этажам.

Как рассказал начальник 328-й пожарно-спасательной части Евгений Брынцев, главная цель учений — отработать с учениками и педагогами школы действия в случае возникновения пожара.

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«Работники противопожарно-спасательной службы оперативно прибыли на место происшествия и приступили к эвакуации и спасению условных пострадавших, которые не успели покинуть помещение. Огнеборцы потушили очаг возгорания в установленные сроки и выполнили поставленные задачи», — рассказал Брынцев.

Он добавил, что ученики и сотрудники школы приобрели необходимые навыки, необходимые при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

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