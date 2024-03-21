Подмосковье 21 марта 2024, 13:05 Сотрудники «Мособлпожспаса» провели учения по тушению пожара на заводе в Лосино-Петровском ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники трех пожарных частей «Мособлпожспаса» совместно с сотрудниками Щелковского пожарно-спасательного гарнизона провели учения по тушению условного пожара на заводе по производству сухих дрожжей в городском округе Лосино-Петровский. По сценарию, огонь вспыхнул на втором этаже здания из-за короткого замыкания в проводке.

Как рассказал начальник 300-й пожарно-спасательной части Владимир Пискун, учения прошли успешно.

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«Прибыв на место происшествия, работники противопожарно-спасательной службы развернули штаб пожаротушения, начальник которого назначил боевые участки. Специалисты сформировали звенья газодымозащитников и приступили к тушению условного пожара, который составил 200 квадратных метров. Огонь был ликвидирован в кратчайшие сроки», — пояснил Пискун.

Он добавил, что в учениях принимали участие 44 спасателя и десять единиц техники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

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