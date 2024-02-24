Подмосковье 24 февраля 2024, 12:11 Сотрудники «Мособлпожспаса» провели рейд по опасным горкам Подмосковья ГКУ МО "Мособлпожспас"

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В субботу, 24 февраля, сотрудники «Мособлпожспаса» провели очередной рейд по местам стихийных склонов в Подмосковье. Проверка опасных спусков, не отвечающим требованиям безопасности, проходит регулярно.

По словам заместителя начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергея Прокопюка, любителям покататься на опасных горках объяснили, что под слоем снега могут скрываться острые камни, длинные корни, кочки, ямы, трамплины или опасный мусор.

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«Работники противопожарно-спасательной службы объяснили населению, что на несанкционированных горках есть множество рисков для здоровья и жизни катающегося. Спасатели рекомендовали взрослым тщательно выбирать и проверять ледяные спуски, а также средства для катания», — рассказал Прокопюк.

Он отметил, что вместо картона, пакетов и досок лучше выбрать санки, ледянки и ватрушки, на которых человек сможет удержаться при спуске с горки. Кроме того, спасатели призвали не оставлять без присмотра самых маленьких любителей зимних развлечений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

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