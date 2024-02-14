Подмосковье 14 февраля 2024, 15:06 Сотрудники Мособлпожспаса провели профилактические беседы с жителями Можайска ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники поисково-спасательного поста 308-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» провели профилактические беседы с жителями Можайска. Им рассказали о важности соблюдения правил пожарной безопасности среди пожилых людей.

Начальник подразделения Олег Рябцев отметил, что такие мероприятия регулярно проводятся с целью предотвращения пожаров и других происшествий. Они помогают повысить культуру безопасности и ответственности граждан.

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«Работники противопожарно-спасательной службы уделили особое внимание безопасности людей преклонного возраста, так как они больше всего подвержены рискам», — указал Олег Рябцев.

Он подчеркнул, что физический и психологический упадок может снизить их бдительность и привести к трагедиям, особенно если они постоянно находятся в одиночестве.

Во время бесед с населением работники противопожарно-спасательной службы обратились к молодому поколению, призывая проявить особую заботу по отношению к пожилым родственникам. Специалисты рекомендуют не оставлять их без присмотра.

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