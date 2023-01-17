Подмосковье 17 января 2023, 20:45 Сотрудники «Мособлпожспаса» провели пожарно-тактические занятия в Шаховской и Волоколамском округе Пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»

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В Шаховской и Волоколамском округе работники частей «Мособлпожспаса» провели пожарно-тактические занятия по тушению условного возгорания на объектах с массовым пребыванием людей и энергообъектах. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

В Шаховской огнеборцы ликвидировали условный пожар в дошкольном образовательном учреждении «Колокольчик» и в Серединском отделении Шаховской центральной районной больницы, рассказал заместитель начальника территориального управления № 3 Сергей Самченко.

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«Прибыв на место условного пожара огнеборцы совместно с персоналом учреждений эвакуировали людей из зданий и ликвидировали возгорания в установленные нормативами сроки», — отметил Сергей Самченко.

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Он добавил, что в селе Теряево Волоколамского округа работники 336-й пожарно-спасательной части провели пожарно-тактическое занятие на электрической подстанции. Согласно легенде тренировки, из-за короткого замыкания произошло возгорание помещения, где находится пульт управления подстанции. Специалисты обесточили энергообъект, заранее получив согласие руководства организации, локализовали и ликвидировали условный пожар.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что решению проблем дольщиков и расселению аварийного жилья уделят особое внимание в 2023 году.

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