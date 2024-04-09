Подмосковье 09 апреля 2024, 20:34 Сотрудники «Мособлпожспаса» прошли аттестацию на присвоение квалификации «спасатель» ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники территориальных управлений № 11 и № 13 ГКУ МО «Мособлпожспас» прошли аттестацию на присвоение квалификации «спасатель». Проверка подготовки специалистов прошла на базе 334-й пожарно-спасательной части в Ступине.

Заместитель начальника теруправления № 13 Александр Голяк отметил, что аттестация проводилась для оценки соответствия специальной подготовки, а также физической, психологической и моральной готовности спасателей к чрезвычайным ситуациям. В мероприятии приняли участие 50 кандидатов.

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Перед началом аттестации начальник управления профессиональной подготовки и аттестации ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Кангин на общем построении уточнил порядок и очередность сдачи экзаменов, напомнив участникам о мерах безопасности.

Кроме того, необходимо было показать уровень физической подготовки, умение работать с гидравлическим аварийно-спасательным инструментом и сдать нормативы по РХБЗ, пояснил заместитель начальника территориального управления.

Александр Голяк дополнил, что по итогам аттестации подавляющее большинство работников противопожарно-спасательной службы успешно справились с испытанием, проявив готовность к выполнению поставленных перед ними задач и подтвердив свое право на проведение спасательных работ.

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