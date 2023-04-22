Подмосковье 22 апреля 2023, 21:21 Сотрудники «Мособлпожспаса» присоединились к Всероссийскому субботнику ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» приняли участие во Всероссийском субботнике. Мероприятия состоялись во всех муниципальных округах Подмосковья.

«Традиционно в конце апреля пожарные и спасатели убрали и вывезли мусор, скопившийся после зимы и таяния снега», — заявил замначальника госучреждения Игорь Сорокин.

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По его словам, работники противопожарно-спасательной службы убрали внешнюю и внутреннюю территорий подразделений, починили мебель, облагородили декоративные клумбы, побелили деревья и высадили саженцы.

В рамках месяца чистоты сотрудники привели в порядок служебные помещения и поучаствовали в облагораживании подмосковных парков и улиц. Специалисты покрасили ограждения, спортивные снаряды на площадках и бордюры. Находившиеся на выходном работники поучаствовали в субботнике вместо со своими семьями.

Ранее губернатор Андрей Воробьев позвал жителей Подмосковья на Всероссийский субботник.

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