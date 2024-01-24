Подмосковье 24 января 2024, 16:01 Сотрудники «Мособлпожспаса» предупредили лыжников об опасностях на замерзших водоемах ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники «Мособлпожспаса» провели патрулирования на территории замерзших водоемов и напомнили о мерах безопасности жителям Серпухова, Ступина и Чехова. Спасатели напомнили лыжникам об опасностях, спрятавшихся под сугробами.

«Работники противопожарно-спасательной службы объяснили населению, что необходимо заранее выбирать свой маршрут, осмотреть местность и рассказать о своих планах близким. Специалисты посоветовали жителям Подмосковья придерживаться проверенных троп или идти по уже проложенной лыжне», — подчеркнул заместитель начальника территориального управления Дмитрий Чебочкин.

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Лыжникам напомнили, что перед выходом на лед лучше отстегнуть крепление лыж и снять петли лыжных палок с кистей рук, а также нужно следовать друг за другом на расстоянии не менее 5-6 метров.

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