Подмосковье 14 февраля 2024, 17:52 Сотрудники «Мособлпожспаса» предостерегли от катаний на несанкционированных склонах ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Сотрудники территориального управления № 12 ГКУ МО «Мособлпожспас» провели рейды для выявления несанкционированных горок в Кашире, Зарайске и Серебряных Прудах. Их цель — предотвращение несчастных случаев во время катания горожан с самодельных ледяных склонов.

Заместитель начальника территориального управления № 12 Сергей Агачев отметил, что катание на таких горках может закончиться трагически, так как на них обычно есть препятствия, с которыми можно столкнуться и получить травму.

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«Скаты несанкционированных горок часто выходят на проезжую часть и лед водоема, что несет прямую угрозу жизни и здоровью людей», — указал Сергей Агачев.

Спасатели рекомендовали жителям Московской области, которые отправляются отдыхать на свежем воздухе, обратить внимание на все эти моменты и выбирать только специально оборудованные горки для катания.

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