Подмосковье 20 апреля 2023, 20:42 Сотрудники «Мособлпожспаса» потушили тренировочный пожар на предприятии в Коломне ГУ МЧС по МО

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Работники 206-й, 321-й и 342-й пожарно-спасательных частей «Мособлпожспаса» поучаствовали в тренировке по тушению пожара. Учение провели на предприятии по изготовлению профессионального холодильного оборудования в Коломне.

«Согласно тактическому замыслу учений, в результате покрасочных работ произошло возгорание вентиляционного канала кровли и утеплителя в покрасочном цехе», — сообщил замначальника территориального управления № 12 Алексей Калин.

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Огонь распространился по кровле цеха. Также появилась опасность его проникновения в цех и на оборудование. При этом выделилось большое количество продуктов горения.

Пожарные быстро прибыли на место, эвакуировали сотрудников предприятия, провели разведку, сформировали восемь звеньев газодымозащитной службы. Им также удалось вызволить из огня пострадавшего. В конце пожар потушили. Цели и задачи тренировки выполнили в полном объеме.

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