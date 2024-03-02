Подмосковье 02 марта 2024, 16:49 Сотрудники Мособлпожспаса порекомендовали не терять бдительность на горках весной ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Сотрудники ГКУ МО «Мособлпожспас» организовали проверку на опасных снежных спусках в городских округах Подмосковья. Специалисты напомнили местным жителям правила безопасного катания на горках.

Заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Игорь Сорокин отметил, что спасатели регулярно проверяют ледяные спуски, чтобы предотвратить возможные несчастные случаи. В связи с тем, что многие любители зимних развлечений пристрастны к активным видам отдыха даже весной, сотрудники поделились с ними полезными советами для безопасного времяпрепровождения.

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«Работники противопожарно-спасательной службы рекомендовали населению перед катанием убедиться в том, что склон безопасный, на нем не должно быть препятствий в виде деревьев, столбов и ограждений или же неровностей в виде ям, кочек или трамплинов. Также специалисты рассказали гражданам о том, что ледяной спуск должен иметь безопасную зону торможения и подъема, которые не должны выходить на железнодорожные пути, автомобильные дороги или замерзшие водоемы», — указал Игорь Сорокин.

Кроме того, специалисты рекомендуют правильно выбирать средства для катания с учетом возраста, а также позаботиться о безопасности.

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