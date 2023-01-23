Подмосковье 23 января 2023, 00:36 Сотрудники «Мособлпожспаса» помогли спасти пенсионера с инсультом из запертого дома

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В селе Абрамцево городского округа Сергиев Посад спасатели «Мособлпожспаса» открыли дверь частного дома, где находился обездвиженный пенсионер. В подмосковную Систему-112 обратились жители села, которые были обеспокоены тем, что их 82-летний сосед несколько дней не выходит из дома и не открывает дверь.

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Как рассказал замначальника 233-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Шумов, дежурная смена получила соответствующее разрешение у сотрудников полиции и деблокировала дверь, применив шанцевый инструмент. На полу одной из комнат спасатели обнаружили обездвиженного мужчину, который не мог говорить.

«После осмотра пенсионера медицинскими работниками спасатели зафиксировали пострадавшего на носилках и транспортировали в автомобиль скорой помощи. С диагнозом „Инсульт“ пожилой человек был госпитализирован в Дмитровскую городскую больницу», — добавил Сергей Шумов.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и председатель правления фонда «Круг добра» заключили соглашение о сотрудничестве.

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