Подмосковье 07 декабря 2023, 18:02 Сотрудники «Мособлпожспаса» помогли рыбаку с переохлаждением ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники поисково-спасательного поста 233-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с сотрудниками федеральной противопожарной службы помогли мужчине с переохлаждением. Он провалился под лед во время рыбалки возле деревни Федоровское в Сергиево-Посадском городском округе.

Заместитель начальника ПСЧ-233 Сергей Шумов рассказал, что операторам службы экстренных вызовов поступило сообщение от сотрудника охраны Загорской гидроаккумулирующей электростанции. Он сообщил, что заметил тонущего рыбака.

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Мужчине чудом удалось выбраться на берег по хрупкому льду. К моменту прибытия спасателей, рыбак сильно переохладился и выбился из сил. Они осмотрели его, зафиксировали на носилках и укрыли теплой курткой. Через огромные сугробы его доставили к карете скорой помощи.

«С сильным переохлаждением любителя рыбной ловли доставили в местную больницу», — добавил Сергей Шумов.

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