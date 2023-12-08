Подмосковье 08 декабря 2023, 13:03 Сотрудники «Мособлпожспаса» помогли провалившейся под лед собаке выбраться на берег Unsplash

Читать 360tv в

Работники поисково-спасательного поста 254-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» 7 ноября помогли собаке, которая провалилась под лед в Павлово-Посадском городском округе. Специалистам дважды пришлось проводить операцию, поскольку животное снова ушло под воду.

Старший смены спасателей Михаил Лыков рассказал, что дежурным поступил вызов от местной жительницы, которая во время прогулки рядом с водоемом услышала жалобный вой собаки и заметила в полынье пса.

Реклама

Женщина не могла самостоятельно помощь животному и обратилась в службу экстренных вызовов «Система-112». После прибытия на место один из спасателей надел гидрокостюм, обвязался страховочной веревкой и вытащил собаку. Однако после спасения она вновь провалилась под лед.

«Дежурная смена еще раз пришла на помощь и на руках вынесла озябшего бедолагу на берег», — рассказал Михаил Лыков.

Женщина поблагодарила спасателей и приютила бездомную собаку до тех пор, пока ей не найдется новый дом.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».