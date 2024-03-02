Подмосковье 02 марта 2024, 22:31 Сотрудники «Мособлпожспаса» помогли попавшей под электричку семье сделано с помощью нейросети

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Работники 250-й пожарно-спасательной части оказали помощь семье из трех человек, попавшей под электричку на станции Крутое в Орехово-Зуевском городском округе. Происшествие было зафиксировано 1 марта.

Замначальника части Владимир Шеварихин пояснил, что свидетели обратились в службу экстренных вызовов и сообщили о происшествии. Прибыв на место вызова, спасатели обнаружили мужчину с четырехлетним сыном на платформе. Глава семьи получил перелом голени, а ребенок — ушибы плеча и ноги.

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Женщина оказалась в беспомощном состоянии между платформой и электричкой. Медики оказали ей первую помощь, после чего спасатели перенесли ее на жестких носилках в машину скорой помощи.

«Пострадавшую семью доставили в областную больницу», — подытожил Владимир Шеварихин.

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