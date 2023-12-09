Подмосковье 09 декабря 2023, 16:44 Сотрудники «Мособлпожспаса» помогли едва не замерзшему насмерть мужчине ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники 276-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» оказали помощь мужчине, который чуть не замерз насмерть. Его обнаружили на остановке общественного транспорта в поселке Мишеронский городского округа Шатура 7 декабря.

Начальник ПСЧ-276 Александр Угрюмов рассказал, что к спасателям обратилась женщина, которая рассказала, что заметила мужчину возле остановки. Он лежал на снегу и не подавал признаков жизни. Кроме того, он не реагировал на обращения. Местная жительница не растерялась и побежала за помощью.

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Спасатели незамедлительно вызвали медиков и поспешили прийти на помощь пострадавшему. На момент их прибытия мужчина находился в сознании, но едва передвигался из-за сильного переохлаждения. Его забрали в пожарное отделение, где посадили поближе к батарее и напоили горячим чаем.

«С признаками обморожения скорая доставила пациента в больницу», — подытожил Александр Угрюмов.

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