Подмосковье 16 февраля 2024, 22:32 Сотрудники «Мособлпожспаса» почтили память воинов-интернационалистов в Егорьевске ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники территориального управления № 10 ГКУ МО «Мособлпожспас» почтили память воинов, погибших при исполнении интернационального долга. Мероприятия состоялись 16 февраля в Егорьевске.

Заместитель начальника управления № 10 Николай Багонин отметил, что пожарные и спасатели всегда уделяют внимание этой памятной дате — 15 февраля. В этом году исполнилось 35 лет с тех пор, как последняя колонна советских войск пересекла границу Афганистана.

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«Каждый год в этот день мы чтим память тех, кого забрала эта война. По официальным данным, из Афганистана не вернулись около 15 тысяч солдат, ранения получили около 53 тысяч бойцов, без вести пропали 272 человека. Вечная память погибшим», — указал Николай Багонин.

Работники противопожарно-спасательной службы возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам, который находится на территории школы № 5 в городе Егорьевск, и почтили память соотечественников, не вернувшихся из Афганистана, минутой молчания.

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