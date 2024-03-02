Подмосковье 02 марта 2024, 00:01 Сотрудники «Мособлпожспаса» побеседовали с детьми на тему безопасности в день гражданской обороны ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники поисково-спасательного поста 233-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» провели мероприятия с участием учащихся Сергиево-Посадского округа. Учения были приурочены ко Всемирному дню гражданской обороны.

Заместитель начальника пожарно-спасательной части Сергей Шумов отметил, что спасатели проводят профилактическую работу с учащимися школ для формирования культуры безопасности.

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Спасатели рассказали о ситуациях, с которыми они сталкиваются в работе, такие как нарушения правил пожарной безопасности или опасности посещения замерзших водоемов зимой. Дети ознакомились с оборудованием спасателей, узнали, как вести себя в чрезвычайной ситуации, и получили информацию о номерах экстренных служб.

«Работники поисково-спасательного поста также напомнили школьникам номера телефонов экстренных оперативных служб, куда следует обращаться, если стал свидетелем чрезвычайного происшествия», — указал Сергей Шумов.

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