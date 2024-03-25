Подмосковье 25 марта 2024, 18:46 Сотрудники «Мособлпожспаса» освободили застрявшего в двери ребенка в Орехово-Зуеве «Мособлпожспас»

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Специалисты «Мособлпожспаса» спасли ребенка, застрявшего головой между створками дверей, закрытых на висячий замок. О происшествии в Орехово-Зуеве сообщила мама малыша.

Обеспокоенная женщина обратилась в службу 112 и рассказала, что ее годовалый сын забрался в закрытое помещение через щель между дверями, а потом, когда пытался выбраться обратно, застрял и испугался.

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У матери не было ключа от замка, и ей не удавалось помочь сыну — каждое движение ребенка вызывало смещение дверей, что причиняло ему боль.

Когда сотрудники «Мособлпожспаса» прибыли по указанному адресу, им удалось успокоить малыша и с помощью специального инструмента снять петли с замка, освободив его голову. Медицинская помощь ребенку не потребовалась.

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