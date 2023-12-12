Подмосковье 12 декабря 2023, 13:14 Сотрудники «Мособлпожспаса» обеспечили безопасность во время рубки главной новогодней елки России ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники территориального управления № 5 «Мособлпожспаса» вместе с федеральной противопожарной службой и муниципальным отделом надзорной деятельности обеспечили безопасность при рубке главной новогодней елки страны. Дерево украсит Соборную площадь Кремля. В Москву новогодняя красавица поедет на специальном автопоезде из деревни Новопареево в Щелкове.

«Новогоднее дерево на территории Щелковского лесничества нашли подходящее. Все параметры соответствовали стандартам, предъявляемым к главным елкам страны», — рассказал замначальника управления Павел Демидов.

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Лесная красавица имеет высоту 25 метров, правильную пирамидальную форму и насыщенный цвет хвои. Размах ее нижних ветвей составляет 10 метров. В этом году дереву исполнилось 84 года.

Во время рубки елки в Щелкове организовали праздничное мероприятие с выступлениями творческих коллективов и развлекательной программой для детей. Спасатели развернули палаточный лагерь с полевой кухней и местами обогрева.

Также специалисты напомнили гостям правила безопасного поведения и раздали памятки с телефонами экстренных служб. Для детей устроили интерактивную игру «Крестики-нолики».

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