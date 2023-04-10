Подмосковье 10 апреля 2023, 14:07 Сотрудники «Мособлпожспаса» напомнили жителям правила пожарной безопасности в весенне-летний период Галина Ремезова

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Спасатели провели профилактические мероприятия по пожарной безопасности в Подмосковье. Рейды прошли во всех округах Московской области.

Жителям напомнили о запрете пала сухой травы, а также дали рекомендации по противопожарной безопасности в весенне-летний период.

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«С наступлением теплой и сухой погоды жители Подмосковья повсеместно проводят субботники, наводят порядок на приусадебных участках и придомовых территориях, часто попросту сжигая мусор и сухую прошлогоднюю растительность. При этом именно пал травы является одной из основных причин пожаров в весенне-летний период», — сообщил первый заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Анатолий Плевако.

Он также подчеркнул, что единственным эффективным способом борьбы с палами в Подмосковье является их предотвращение.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что последствия весеннего половодья в Московской области стараются устранять максимально быстро.

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