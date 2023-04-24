24 апреля 2023, 01:26
Сотрудники «Мособлпожспаса» напомнили жителям о последствиях пала травы
Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» провели профилактические беседы с жителями Московской области. Людям напомнили о последствиях пала травы весной.
«В преддверии майских праздников жители области наводят порядок на своих дачных участках и придомовых территориях. Многие граждане избавляются от мусора, прошлогодних листьев и сухих обрезанных веток с помощью огня», — сообщил первый замначальника региональной противопожарно-спасательной службы Анатолий Плевако
Реклама
В таких случаях пламя может перекинуться на дома, леса или торфяники. Также часто владельцы участков жгут прошлогоднюю траву.
«При сжигании травы с ней сгорают органические вещества, необходимые для питания растений, а это приводит к снижению плодородности земли. В огне гибнут насекомые, животные, а также корневые системы деревьев», — рассказал Плевако.
Он добавил, что пал травы наносит вред экологии.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал три фактора успеха сельского хозяйства в Подмосковье.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Спасатели
Лесные пожары
Реклама
Реклама