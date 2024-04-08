Подмосковье 08 апреля 2024, 12:01 Сотрудники Мособлпожспаса напомнили правила пожарной безопасности весной ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники Мособлпожспаса провели профилактические беседы с жителями Каширы, Коломны, Серебряных Прудов и Чехова и напомнили правила пожарной безопасности весной. Спасатели объяснили населению, что возгорания чаще всего появляются из-за неосторожного обращения с огнем, а также при нарушении правил устройства и эксплуатации техники.

«Огнеборцы рекомендовали домовладельцам не включать в одну розетку несколько мощных приборов, не пользоваться самодельными обогревателями и регулярно проверять состояние наружной проводки», — подчеркнул заместитель начальника территориального управления № 12 Эдуард Морозов.

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Жителям Московской области напомнили, что не стоит использовать для розжига печи бензин или другие легко воспламеняющиеся жидкости. Спасатели подчеркнули, что в Подмосковье действует запрет на пал сухой травы, а также раздали людям листовки с полезной информацией.

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