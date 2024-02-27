Подмосковье 27 февраля 2024, 18:19 Сотрудники Мособлпожспаса напомнили правила поведения при обморожении у ребенка ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» советуют родителям позаботиться о безопасности своих детей на морозном воздухе. Они также напомнили основные правила действий при признаках обморожения.

Приближение конца последнего месяца зимы стимулирует многих детей на активный отдых на свежем воздухе, где они строят снеговиков, рисуют ангелов на снегу и катаются на коньках, лыжах и санках. Однако, слишком увлекаясь играми на улице, ребенок может подвергнуть себя опасности переохлаждения, что несет определенные угрозы для его здоровья.

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Заместитель начальника ГКУ «Мособлпожспас» Игорь Сорокин подчеркнул, что обморожение кожи у ребенка может возникнуть не только при сильном морозе, но и при положительной температуре. Специалисты предупреждают, что признаки обморожения могут проявиться незаметно, без боли и дискомфорта.

«Работники противопожарно-спасательной службы уточнили, что на обморожение могут указывать следующие первые признаки: покалывание кожи, белые и красные пятна на щеках вместо привычного румянца, снижение или отсутствие чувствительности кожи. Спасатели добавили, что на этот недуг также указывают слабость, сонливость, спутанная и медленная речь, редкий пульс (до 50 ударов в минуту), пониженная температура тела и бледная или синюшная кожа даже на закрытых одеждой участках. Специалисты подчеркнули, что чаще всего замерзают пальцы рук, нос, щеки, уши, пальцы ног», — объяснил Игорь Сорокин.

Он добавил, что предотвратить обморожение можно, отказавшись от мокрой одежды и избегая длительных прогулок в сильном снегопаде. Для игр на улице спасатели рекомендуют выбирать «дышащую» одежду из мембранной ткани, а для спокойных прогулок использовать более теплую одежду.

В случае возникновения признаков обморожения у ребенка, родителям рекомендуется предоставить ему тепло и покой, избегая неконтролируемого трения кожи и вызывая врача при усугублении симптомов.

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