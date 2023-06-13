Подмосковье 13 июня 2023, 00:46 Сотрудники «Мособлпожспаса» напомнили отдыхавшим на водоемах Подмосковья о безопасном купании ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Сотрудники «Мособлпожспаса» проинспектировали обстановку на реках и озерах Подмосковья. Они провели с отдыхавшими профилактические беседы о правилах безопасного купания.

«Особое внимание спасатели уделили детям, находящимся у воды без сопровождения взрослых. Работники противопожарно-спасательной службы рекомендовали выбирать местом отдыха специально оборудованные пляжи и раздали отдыхающим профилактические памятки и листовки», — сообщил первый замначальника Московской областной противопожарно-спасательной службы Анатолий Плевако.

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