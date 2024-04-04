Подмосковье 04 апреля 2024, 16:38 Сотрудники «Мособлпожспаса» напомнили о запрете на поджог сухой травы ГКУ МО "Мособлпожспас"

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В Подмосковье с наступлением теплой погоды начался пал сухой травы. Чаще всего такие пожары возникают по вине людей.

По словам заместителя начальника территориального управления № 14 Максима Чапкина, пожарные с начала месяца уже семь раз выезжали на тушение сухой растительности в Ленинском, Домодедовском и Подольском городских округах. Общая площадь возгорания составила несколько сотен квадратных метров.

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«Существует ошибочное мнение, что, выжигая прошлогоднюю траву, мы способствуем росту новой. В реальности все с точностью до наоборот. Температура, с которой сопровождается горение, уничтожает на своем пути и населенные пункты, и животный мир, и растительность, а на выжженном месте еще долго не сможет что-либо расти или обитать», — рассказал Чапкин.

Также он добавил, что нарушители заплатят штрафы, а если пожар привел к серьезным последствия, то предусмотрена и уголовная ответственность.

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