Подмосковье 20 января 2024, 15:21 Сотрудники «Мособлпожспаса» напомнили любителям рыбалки об опасности выхода на лед ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Сотрудники территориальных управлений № 2 и № 9 ГКУ МО «Мособлпожспас» провели патрулирование на замерзших водоемах. Они рассказали любителям зимней рыбалки и активного отдыха об опасности выхода на лед.

Заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Игорь Сорокин сообщил, что специалисты проверили состояние водных объектов, измерили толщину ледяной поверхности и предупредили любителей активного отдыха о возможных опасностях на льду.

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Он подчеркнул, что работники противопожарно-спасательной службы объяснили, что наличие льда на озерах, прудах и реках после сильных морозов не гарантирует безопасность.

Любителей подледного лова призвали быть аккуратнее, не выходить на водоем при плохом самочувствии, в сумерках или ночью, а также не заниматься рыбалкой во время плохой видимости, включая сильные снегопады.

«Работники подразделений посоветовали любителям зимней рыбалки иметь при себе спасательный жилет, а также спасательные средства, такие как веревка с грузом на конце, спасательные шипы или „спасалки“, представляющие собой два шила с пластиковыми ручками и шнуром между ними», — рассказал Игорь Сорокин.

Он объяснили, что если человек провалился в ледяную воду, то нужно раскинуть руки в стороны и облокотиться на лед, после чего попытаться выбраться грудью вперед. После того как выбрались, нужно откатиться от полыньи и отползти на безопасное расстояние.

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